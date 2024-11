Mousa Dembélé komt met héél opvallende uitspraak op de proppen over carrière én Rode Duivels: "Wat héél weinig mensen weten..."

Mousa Dembélé is al eventjes voetballer af. Dé vraag die velen zich stellen: haalde de middenvelder het maximum uit zijn carrière? Hij geeft een héél duidelijk antwoord.

Germinal Beerschot, Willem II, AZ Alkmaar, Fulham FC, Tottenham Hotspur en Guangzhou R&F. Alle ploegmaats van alle voorgenoemde clubs van Mousa Dembélé zullen de middenvelder effectief aanwijzen als de beste voetballer waarmee ze ooit op een voetbalveld hebben gestaan.

Dribbels, balbeheersing, genialiteit,... Tita Tovenaar had het allemaal. En toch slaagde hij er nooit in om die laatste overtreffende stap te zetten. Vooral zijn statistieken waren meestal niet voldoende om tot de absolute wereldtop te behoren.

"Ik kan die kritiek begrijpen", aldus de 82-voudig Rode Duivel bij So Foot. "Statistieken zijn nu eenmaal een deel van het voetbal. Maar ik herinner me ook nog dat Mauricio Pochettino ooit het tegenovergestelde zei. Doelpunten? Niet belangrijk. We moesten gewoon winnen!"

"Bovendien moet er me nog iets van het hart", gaat Dembélé verder. "Heel weinig mensen weten dat ik dagelijks met pijn op het veld stond. Ik speelde bij Tottenham constant met infiltraties. Er werd me keer op keer aangeraden om te rusten tijdens de internationale pauzes."

Dembélé wou echter de Rode Duivels niet laten schieten. "Ik vond het geweld om mijn land te vertegenwoordigen. Was het soms te veel? Zeker en vast wel. Maar ik heb er nooit aan gedacht om België naar de achtergrond te schuiven."