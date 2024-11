Wie wordt de nieuwe coach van Inter Miami FC? 'David Beckham mikt héél hoog en zet enkel grote namen op verlanglijstje'

Inter Miami FC is op zoek naar een nieuwe coach. David Beckham heeft de lat alvast héél hoog gelegd. Enkel de grootste namen komen in aanmerking om Lionel Messi en ploegmaats te coachen.

Inter Miami FC is op zoek naar een vervanger voor Gerardo Martino. De coach heeft beslist om de club te verlaten omwille van persoonlijke redenen.

David Beckham legt de lat alvast héél hoog om Martino te vervangen. Op de lijst met potentiële coaches staan enkel héél bekende namen.

El Mundo Deportivo weet dat onder anderen Xavi Hernandez, Jürgen Klopp en Erik ten Hag al zijn gecontacteerd door Becks. Al is het duidelijk dat één coach een streepje voor heeft.

Xavi is momenteel dé topkandidaat om aan de slag te gaan in Miami. En dat is allesbehalve verrassend te nemen als je naar de spelerskern kijkt.

Wie wordt de nieuwe coach van Inter Miami FC?

Het clubicoon van FC Barcelona speelde immers nog samen met Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets én Jordi Alba. Vooral De Vlo heeft héél véél inspraak in de keuze van de nieuwe coach.