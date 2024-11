Alvast één Rode Duivel die de selectie plots verliet is weer fit

De Rode Duivels hebben echt geen goede interlandperiode achter de rug. Eerst was er de nederlaag tegen Italië in het Koning Boudewijnstadion.

Iedereen had een reactie verwacht tegen Israël, het nummer 81 op de FIFA-ranking. Uiteindelijk volgde er een nog grotere teleurstelling en verloren de Rode Duivels met 1-0.

Er moet wel bij worden gezegd dat er opvallend veel afwezigen waren. Bondscoach Domenico Tedesco kon niet rekenen op zijn sterkhouders, maar pakte wel weer uit met enkele opvallende keuzes.

Roméo Lavia was een van de spelers waar hij wel dacht beroep op te kunnen doen. Hij zat bij de oorspronkelijke selectie en vertelde zelf dat hij hoopte klaar te zijn Italië, en dacht klaar te gingen zijn voor Israël.

Uiteindelijk verliet hij de selectie na de wedstrijd tegen Italië, waarin hij niet speelde. Sky Sports meldt nu dat de Rode Duivel op de groepstraining aanwezig is. Zo lijkt het erop dat Lavia weer helemaal blessurevrij is.

Cole Palmer and Romeo Lavia are in Chelsea training after missing their respective internationals through injury 🚨



Moises Caicedo and Enzo Fernandez are also involved after playing in South America 🔵