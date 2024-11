Héél opvallend: 'Dit is (NIET) opgenomen in het nieuwe contract van Pep Guardiola bij Manchester City'

Gaat Pep Guardiola alles en iedereen verrassen? Het lijkt erop dat de coach van Manchester City zijn contract dan toch gaat verlengen. En in die overeenkomst is er een héél opvallende vaststelling te doen.

Het huidige contract van Pep Guardiola loopt aan het einde van het seizoen af. En de coach van Manchester City kiest voor een langer verblijf in het Etihad Stadium.

Guardiola gaat zijn krabbel zetten onder een contract tot medio 2026. In dat nieuwe contract zit een optie voor een bijkomende voetbaljaargang vervat.

© photonews

De Engelse media wijzen ons op een héél opvallend detail in dat nieuwe contract. Of beter gezegd: dat detail is niét opgenomen in de overeenkomst.

Er is nergens sprake van een opzeg van de annulatie indien Manchester City naar The Championship degradeert. En die kans bestaat.

Wat als... Manchester City degradeert?

The Citizens verdedigen zich momenteel tegen een onderzoek voor fraude en inbreuken tegen de Financial Fairplay-regelgeving. Al lijkt Pep er zich geen zorgen over te maken...