OFFICIEEL: Manchester City maakt groot nieuws bekend rond Pep Guardiola

Het nieuws werd al enkele dagen geleden gelekt, maar nu is het ook officieel bevestigd door Manchester City: succescoach Pep Guardiola heeft zijn contract met twee seizoenen verlengd.

Zo zal de Spanjaard in 2026 tien jaar lang aan het roer staan bij de Citizens. Tot nu toen won hij met City al zes Premier League-titels en één keer de Champions League.

Dit seizoen loopt het voorlopig wat moeizamer, maar vertrekken doet hij niet. "Manchester City betekent zoveel voor me. Dit is mijn negende seizoen hier; we hebben samen al zoveel geweldige tijden meegemaakt. Ik heb echt een speciaal gevoel voor deze voetbalclub", vertelde hij volgens de clubmedia.

"Daarom ben ik zo blij dat ik nog twee seizoenen blijf. Dank aan iedereen die me blijft vertrouwen en steunen - de eigenaar, de voorzitter Khaldoon, Ferran, Txiki, de spelers en natuurlijk de fans... iedereen die verbonden is aan Manchester City. Het is altijd een eer, een plezier en een voorrecht geweest om hier te zijn", gaat hij verder.

"Ik heb het al vaak gezegd, maar ik heb alles wat een manager zich kan wensen en dat waardeer ik enorm. Hopelijk kunnen we nu meer trofeeën toevoegen aan de trofeeën die we al hebben gewonnen. Dat zal mijn focus zijn", besluit Guardiola.