Ongelooflijk! UEFA moet toegeven: gigantische VAR-blunder

Zweden sloot de groepsfase van de Nations League overtuigend af met een 6-0 overwinning op Azerbeidzjan en verzekerde zich van promotie naar de B-divisie. Toch had de score eigenlijk een doelpunt hoger moeten zijn.

Een fout van de VAR leidde ertoe dat een geldig doelpunt van Alexander Isak onterecht werd afgekeurd wegens buitenspel. Viktor Gyökeres, de Zweedse sensatie van dit seizoen, stal opnieuw de show door vier keer te scoren.

Isak, voormalig speler van Willem II en nu actief bij Newcastle United, vond eveneens het net, maar zag zijn treffer afgekeurd. Uit de herhaling bleek dat de buitenspellijn verkeerd was getrokken. Opvallend genoeg greep de VAR niet in, tot grote frustratie van de Zweedse ploeg.

"Het voelt zuur, daar ga ik niet over liegen", reageerde Isak na afloop. "Ze trokken een lijn die helemaal verkeerd was. Fouten gebeuren, maar dit is moeilijk te accepteren." Ondanks protesten van de Zweedse spelers bleef de arbitrage bij haar beslissing.

De UEFA gaf inmiddels in een kort statement toe dat er een fout was gemaakt. "De lijn werd verkeerd getrokken op een cruciaal moment", klonk het.

Hoewel het geen invloed had op de uitslag of de promotie van Zweden, blijft de afgekeurde treffer een smet op een verder vlekkeloze prestatie van de Scandinaviërs.