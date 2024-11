Tedesco in maart nog bondscoach? Hij geeft zelf een zeer stevige reactie bij Nations League-loting

In Nyon werd deze middag geloot voor de play-offs in de Nations League. België werd daarin gekoppeld aan Oekraïne, het land waartegen de grote ellende voor Domenico Tedesco misschien wel echt begon. De bondscoach was zelf ook aanwezig in Zwitserland.

De 0-0 tegen Oekraïne - en dan vooral het heel afwachtend voetbal van de Rode Duivels tegen dat land op het EK - was misschien wel een definitief omslagpunt in hoe de fans tegenover bondscoach Domenico Tedesco stonden.

Tedesco blijft positief

Doordat de Belgen niet vol voor de winst gingen, werden ze in de achtste finales al aan topland Frankrijk gekoppeld en was het meteen over en sluiten op het EK in Duitsland. Een pijnlijke aftocht, dat geen goed vervolg kreeg in de Nations League.

Op de loting voor de play-offs was Domenico Tedesco gewoon aanwezig, ook al lijkt zijn kop stilaan op het kapblok te liggen. Zal hij in maart nog bondscoach zijn? De druk is enorm, maar de coach blijft er rustig onder.

Voetbal niet zwart-wit

"Van mijn kant uit zal ik er in maart zeker nog bij zijn. Ik ben positief, ik zei voor de campagne al dat we een aantal dingen gingen proberen in een zware groep met Frankrijk en Italië", aldus Tedesco tegen VTM.

"De resultaten waren niet ideaal, maar we toonden dat we klaar waren voor dit soort wedstrijden. Er is altijd een evaluatie, ook toen er veertien wedstrijden zonder nederlaag waren. We moeten het in detail bekijken wat er niet goed ging. Voetbal is niet zwart-wit."