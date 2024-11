Rode Duivels weten wie ze moeten bekampen om in Nations League te blijven - ook onder meer clash tussen Riemer en Martinez

In de Nations League is deze middag geloot voor de kwartfinales van de A-League en voor alle play-offs en barrages. Ook de Belgen kennen dus hun tegenstander, zij werden gekoppeld aan Oekraïne.

De vrouwen spelen binnenkort ook al tegen Oekraïne om een ticket voor het EK in Zwitserland, nu gaan ook de mannen tegen Oekraïne aan de slag. Dat betekent dat het heenduel van de Rode Duivels nog op een te bepalen plaats zal plaatsvinden.

Oekraïne als tegenstander

De terugwedstrijd is in het eigen Koning Boudewijnstadion. Onder meer Oostenrijk werd op die manier vermeden door de Rode Duivels, toch wel een slok op de borrel schelende.

Turkije werd uiteindelijk aan Hongarije gekoppeld, Oostenrijk aan Servië en Griekenland aan Schotland. In Nyon werd bovendien ook geloot voor de kwartfinales van de Nations League.

Pittige kwartfinales

Italië neemt het daarin op tegen Duitsland en Denemarken tegen Portugal. De winnaars van die duels nemen het tegen elkaar op in een eventuele halve finale later in juni. Riemer tegen Martinez dus onder meer in de kwartfinales.

Aan de andere kant van de tabel speelt Nederland tegen Spanje en Kroatië tegen Frankrijk. Ook die winnaars nemen het tegen elkaar op in een halve finale in juni. De play-offs en de kwartfinales zijn voor maart 2025.