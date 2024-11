Weergaloze transfer op komst? Ex-coach heeft contact opgenomen met Cristiano Ronaldo!

Na de verrassende komst van Victor Osimhen afgelopen zomer zou de Turkse Super Lig mogelijk nog harder kunnen toeslaan. José Mourinho zou namelijk contact hebben opgenomen met niemand minder dan Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo is ondertussen 'al' 39 jaar, maar hij voelt zich nog niet versleten. Hij heeft naar eigen zeggen waarschijnlijk nog één of twee jaar voetbal in zich. Iedereen verwacht dat de legendarische Portugese speler zijn voetbalschoenen zal ophangen na een laatste Wereldbeker in 2026.

'Mourinho zit met een plan'

Maar waar zal CR7 spelen in het seizoen 2025-2026? In juni van volgend jaar zal de vijfvoudige Ballon d'Or-winnaar einde contract zijn bij Al-Nassr, waar hij sinds 2023 speelt.

Ronaldo ziet er erg gelukkig uit in Saoedi-Arabië, waar hij nog steeds doelpunten maakt en zowel individuele als collectieve prijzen wint. Een contractverlenging is er ergens nog niet.

Ferme korrel zout?

Volgens het Turkse medium Fotomaç heeft José Mourinho alvast een plan in zijn achterhoofd: de coach van Fenerbahçe zou contact hebben opgenomen met zijn voormalige poulain, die hij natuurlijk coachte bij Real Madrid, om te praten over een mogelijke transfer naar Turkije voor volgend seizoen.

Deze informatie moet met een korreltje zout genomen worden, want het lijkt duidelijk dat de middelen van Fenerbahçe ver afstaan van die van Al-Nassr, dat van plan is om Cristiano Ronaldo een contractverlenging aan te bieden en ervoor te zorgen dat hij zijn carrière in Saoedi-Arabië beëindigt.