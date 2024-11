🎥 Gezien, Tedesco? Belgen schitteren en hopen op kansen bij de Duivels: Bakayoko, Batshuayi en Vanzeir geven visitekaartje af

Het zijn niet de meest fijne tijden voor de Rode Duivels en bondscoach Tedesco. Spelers die schitteren in clubverband en zich zo weer bewijzen: dat is de meest logische manier om ook weer schwung te brengen binnen de nationale ploeg.

Johan Bakayoko behoort nu toch al een tijdje tot de kern van Domenio Tedesco bij de Rode Duivels en wil graag nog meer speelkansen. Op de definitieve doorbraak bij de Duivels is het nog wachten. Nochtans is het wel duidelijk welk potentieel de 21-jarige Bakayoko heeft. Dat heeft de international nogmaals bewezen bij PSV Eindhoven.

Hij is altijd wel in voor een klasseflits van hoogstaand niveau. PSV pakte fluitend de overwinning tegen Groningen, dat met een droge 5-0 huiswaarts gestuurd werd. Het maken van het eerste doelpunt is in dit soort matchen vaak het moeilijkste voor de ploeg met de kwalitatief betere spelers. Als Bakayoko niet het verschil had gemaakt bij de 1-0, was het misschien wel een veel moeilijkere avond geworden voor de Eindhovenaren.

Wanneer de assist mooier is dan de goal! 😋🇧🇪 pic.twitter.com/fxr3DbL3G4 — Play Sports (@playsports) November 23, 2024

Het mag toch wel echt gezegd dat dit het aandeel was van Bakayoko bij het openingsdoelpunt. Een heerlijk hakje van hem op hoekschop verraste heel Groningen. Bakayoko devieerde aan de eerste paal de bal zo richting tweede paal. Daar kon Olivier Boscagli de 1-0 binnenfrommelen. De assist is veruit het mooiste aan dit doelpunt.

Dit soort zaken hopen we bij de Rode Duivels ook snel te zien. Een andere Belg die van zich heeft doen spreken, is Dante Vanzeir. Voor hem is het al geleden van 2021 dat hij zijn eerste en tot dusver enige cap achter zijn naam kreeg. Vanzeir focust zich bij zijn prestaties bij de New York Red Bulls in de MLS. Wie weet valt er zo ook nog een keer een selectie uit de lucht.

Met een assist en een doelpunt was hij alvast de man van de match en besliste hij de derby op het veld van New York City FC. Het werd 0-2.

In Turkije was het dan weer Michy Batshuayi die Galatasaray naar de zege loodste. Hij maakte de enige goal op het veld van Bodrum.