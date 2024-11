Wilmots doet het opnieuw: "Vorig seizoen twee keer en nu ook in omgekeerde richting"

De partij tussen Patro Eisden en FC Luik eindigde op 2-0. Al was er vooral veel te doen over de negen gele kaarten in de Maasderby.

Coach Stijn Stijnen was duidelijk in zijn nopjes na de overwinning. Patro Eisden telt nu 23 punten, evenveel als RWDM, en drie minder dan het leidersduo Zulte Waregem en La Louvière in de Challenger Pro League. Een sterke collectieve prestatie, al ging het er ook vrij hard aan toe. Met als resultaat maar liefst negen gele kaarten, waarvan vier in vijf minuten tijd. Voor Reno Wilmots was het een opvallende partij. Hij speelt nu bij Patro Eisden, maar kwam na vorig seizoen over van FC Luik. “We zijn de laatste weken heel goed bezig”, vertelt de zoon van Marc Wilmots aan Het Belang van Limburg. “Je voelt de concurrentie groeien. Het vertrouwen is er, de automatismen zijn er en vandaag waren wij in beide rechthoeken efficiënter. Ik won vorig seizoen tweemaal met Luik tegen Patro, nu lukt het ook in omgekeerde richting.” Wilmots houdt echter goede herinneringen over aan Luik. “Ja ik beleefde er een leuk seizoen, niet alleen op sportief, maar ook op menselijk vlak. Het is altijd fijn om mensen terug te zien met wie je leuke momenten beleefde.”