David Hubert maakt van de nood een deugd bij Anderlecht: bekritiseerde speler zal alles moeten geven

Straks geeft David Hubert een persconferentie voor de komst van Porto op donderdag. Hij kreeg ook het nieuws dat hij waarschijnlijk tot januari Killian Sardella zal moeten missen. En toch gaan we hem niet horen klagen. Voor de jonge coach is er altijd een oplossing en nu zelfs een opportuniteit.

Hubert is een man die het glas liever halfvol dan halfleeg ziet. Dat hij Sardella moet missen is natuurlijk een klap, maar hij ziet er ook mogelijkheden in om één van zijn spelers in de juiste vorm te krijgen. Dan hebben we het natuurlijk over Thomas Foket.

Fans overtuigen

De zomeraanwinst mocht dit seizoen nog maar vijf keer starten, waaronder één keer in de competitie, drie keer in de Europa League en één keer in de beker. Hij verzamelde nog maar 496 minuten en is nochtans al heel het seizoen fit. Dat heeft natuurlijk te maken met de concurrentie van Sardella.

Maar Foket was ook niet al te veel top in de wedstrijden die hij wel mocht spelen. Hij werd op sociale media zwaar bekritiseerd door de fans. Al moet er wel rekening mee gehouden worden dat Foket altijd al een speler is geweest die beter wordt als hij een reeks wedstrijden mag spelen.

Zijn ex-coach Hein Vanhaezebrouck verklapte ons dat ook al. Foket moet gemotiveerd worden. En daar krijgt hij nu dus de kans toe. Er is geen enkele twijfel dat de 30-jarige ex-Rode Duivel zal mogen starten zolang Sardella er niet is.

Hubert heeft twee goeie rechtsbacks nodig

Het zal hem deugd doen. En David Hubert weet ook dat hij hem zo kan klaarstomen voor wat nog een druk seizoen beloofd te worden. Opmerkelijk was dat Foket een pak trager was in de wedstrijden waarin hij speelde dan we van hem gewend zijn. De ouderdom, maar ook wat hierboven werd aangehaald: hij heeft die intensiteit van een opeenvolging van wedstrijden nodig.

Want in principe moet hij perfect de rol van Sardella kunnen overnemen: hij heeft een goeie voorzet, is aanvallend genoeg om te overlappen met de tragere Dreyer en kan ook infiltreren. Het is nu aan de ervaren Dilbekenaar om 'zijn' fans weer achter zich te krijgen.

Daarom kwam hij ook 'naar huis'. Hij wou al zolang voor paars-wit spelen. En wie weet... Want Sardella gaat ook geen jaren meer bij Anderlecht blijven. Hij zal dus best ook David Hubert overtuigen. Want Foket heeft nog een aantal goeie jaren in zich.