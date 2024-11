Goed nieuws voor deze Rode Duivel: voormalige Anderlecht-speler maakt zijn comeback voor gevaarlijke uitwedstrijd in de Europa League

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na twee maanden afwezigheid zit Alexis Saelemaekers terug bij de selectie van Roma om tegen Tottenham in de Europa League te spelen. Eindelijk nog eens goed nieuws voor hem.

Midden september raakte Alexis Saelemaekers geblesseerd tijdens de Serie A-wedstrijd tussen AS Roma en Genoa. De Rode Duivel, die zijn enkel blesseerde en een scheurtje in het kuitbeen opliep, moest geopereerd worden en wist dat hij de komende twee maanden de competitie zou missen.

En nu, twee maanden later, is het moment dat de specialisten hadden voorspeld aangebroken: Alexis Saelemaekers zit terug bij de selectie van Roma voor de wedstrijd tegen Tottenham in de Europa League.

Zeer goed nieuws voor de voormalige speler van Anderlecht, Bologna en AC Milan, die al eerder deze maand terugkeerde naar de groepstraining.

Roma, momenteel slechts 20e in de groepsfase, moet absoluut iets positiefs uit de wedstrijd in Londen meebrengen, tegen Tottenham dat momenteel 7e staat in deze Europa League.