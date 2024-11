Luc Nilis, die zijn meest memorabele doelpunt tegen Porto scoorde, haalt herinneringen op aan Anderlecht: "Boskamp plakte Albert tegen de muur"

Luc Nilis, een van de grootste iconen uit de geschiedenis van Anderlecht, beschouwt zijn doelpunt tegen FC Porto in 1994 als het hoogtepunt van zijn acht jaar bij paars-wit. "Van de 175 goals die ik voor Anderlecht scoorde, is dit mijn favoriet", zegt de inmiddels 59-jarige Limburger in LDH.

Zijn winnende treffer in de 88e minuut bracht Anderlecht een memorabele 1-0-overwinning in de Champions League en blijft hem, exact 30 jaar later, kippenvel bezorgen. “We kwamen net uit een nachtmerrie tegen Werder Bremen (5-3 verlies na een 0-3 voorsprong), en de druk was enorm."

"Het was een intense wedstrijd tegen een van de beste ploegen van Europa. Toen ik die bal van Jean-Marc Bosman aannam en hem in één keer inschoot, ontplofte het stadion. Iedereen sprong op me in het hoekje van het veld. Dat moment, die sfeer... het was perfect.”

Nilis kijkt ook met plezier terug op een wedstrijd tegen Beveren, vlak voor het duel met Porto. “We stonden 0-2 achter bij rust, en ik speelde verschrikkelijk. De fans floten me uit, maar Boskamp weigerde me te wisselen. Hij geloofde in me, en ik scoorde de winnende 3-2 in de laatste minuut. Daarom rende ik naar hem na mijn goal.”

Nilis herinnert zich hoe Boskamp tijdens de rust zelfs verdediger Philippe Albert stevig aanpakte. “Hij plaatste hem letterlijk tegen de muur omdat hij de middenlijn niet mocht oversteken. Albert was nochtans een krachtpatser. Maar Boskamp was zo sterk dat, zelfs toen we met drie op hem sprongen na mijn goal, hij geen centimeter bewoog.”

Naast het legendarische doelpunt heeft Nilis ook een anekdote over de toenmalige Porto-keeper Vítor Baía. “In 2015 ontmoette ik Baía toevallig in een vliegtuig naar Brazilië voor een gala van Zico. Hij zat naast me en grapte: ‘Jij krijgt geen hand van mij omdat je tegen mij hebt gescoord.’"