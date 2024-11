Dure mislukking van Anderlecht blijft paars-wit nog aandachtig volgen: "We kijken naar hun wedstrijden op televisie"

Michel Vlap had Anderlecht destijds 7 miljoen euro gekost. Echt indruk kon hij uiteindelijk nooit maken in het Lotto Park...

Michel Vlap trok in 2019 voor bijna 7 miljoen euro van Heerenveen naar Anderlecht. De Nederlander moest de technische leider worden van het nieuwe project dat gelanceerd werd door Vincent Kompany, die toen speler-trainer was.

Maar Vlap is er nooit echt in geslaagd om zijn beste niveau te bereiken, ondanks 11 doelpunten in 36 wedstrijden. Hij werd gepresenteerd als een van de grootste talenten van het Nederlandse voetbal, maar verliet een jaar later Anderlecht op huurbasis richting Arminia Bielefeld, waar het ook niet beter ging.

Sindsdien is Michel Vlap teruggekeerd naar Nederland, eerst op huurbasis en vervolgens via een definitieve transfer. Hij heeft het plezier en een zeer goed niveau teruggevonden bij FC Twente.

De supporters van Anderlecht herinneren hem misschien niet met sterren in hun ogen, maar Michel Vlap heeft genoten van zijn tijd in Brussel en blijft hij een supporter van RSC Anderlecht. "We volgen de club nog altijd op de voet", zegt vader Jan Vlap in Nieuwsblad.

"Zowel Michel als ik, wanneer er een wedstrijd van Anderlecht op de televisie is, kijken we. Michel onderhoudt nog altijd vriendschappen met Wellenreuther, Sandler en Zulj", vertelde hij nog.