Supporter van zes jaar oud krijgt stadionverbod: "Dit hoort niet thuis in een stadion"

Stadionverboden worden uitgedeeld aan supporters die zich tijdens een wedstrijd misdragen. Daarom is het ook zo opvallend dat in Frankrijk een jongen van zes er een kreeg.

In Frankrijk heeft voetbalclub Le Havre een stadionverbod uitgedeeld aan een jongen van zes jaar oud. Dit omdat hij bekertjes en en proppen papier op het veld gooide.

De club legde hem het stadionverbod zelf op. Hij zal drie thuiswedstrijden niet aanwezig mogen zijn. Hij werd geïdentificeerd met behulp van camerabeelden, weet Het Nieuwsblad.

De kartonnen bekers en proppen papier waren niet op het veld beland, maar er wel naast. Bij L'Equipe reageerde de club zelf even kort op de zaak.

"Het is wat triest, maar we zijn verplicht om actie te ondernemen hier. Dat om te blijven aantonen dat het werpen van voorwerpen niet thuishoort in een stadion. Dat moet een plaats blijven waar feest gevierd wordt, niet om stoom af te laten."