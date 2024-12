Nieuwe eigenaars SK Deinze sturen weinig hoopgevend bericht de wereld in: "Spoedig"

De situatie bij SK Deinze blijft verslechteren. De Belgische Voetbalbond heeft de club opnieuw bestraft met een aftrek van drie punten vanwege het niet naleven van financiële verplichtingen, waaronder het niet kunnen aantonen van de betaling van salarissen in september en oktober.

Eerder werd al een soortgelijke straf opgelegd en blijft het transferverbod van kracht. Ondanks de recente overname door AAD Invest blijft de club op de rand van faillissement staan, met zorgen over de stabiliteit en de relatie met de spelers, die eerder al staakten.

Deinze moet dringend aantonen dat het zijn financiële verplichtingen kan nakomen, maar daar is intussen wel al veel geld voor nodig.

Geld dat AAD Invest niet lijkt op tafel te gaan leggen. In een bericht op X laten ze immers weten dat ze zoeken naar "de best mogelijke uitkomst van de club. En dat "ze snel een update zullen geven".

Als we tussen de lijnen mogen lezen, lijkt dit niet meteen de zoektocht naar een redding om het seizoen te kunnen uitspelen.

Discussions about KMSK Deinze's future are ongoing. We’re working to ensure the best outcome for the club and will share an update soon. Thank you for your support during this strategic time. #KMSKDeinze #Football #Update