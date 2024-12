Anderlecht verandert geweer volledig van schouder: 'Niet de extra centrale verdediger, maar dit is dé absolute prioriteit voor Olivier Renard tijdens de wintermercato'

Olivier Renard heeft gisteren een onderhoud gehad met de fans van RSC Anderlecht. De nieuwbakken technisch directeur van RSC Anderlecht liet niet te diep in zijn kaarten kijken. Al is het wél duidelijk wat de absolute prioriteit is.

Eerst en vooral dit: de komende wintermercato van RSC Anderlecht zal er eentje zijn zonder (meerdere) inkomende transfers. Een extra centrale verdediger is nog steeds de vraag van David Hubert, maar is geen prioriteit meer. De Belgische recordkampioen is er rotsvast van overtuigd dat Jan Vertonghen na de jaarwisseling zijn plaats opnieuw zal innemen. Die berichtgeving klonk enkele weken geleden nog helemaal anders. Dé nadruk voor Renard zal in januari op uitgaande transfers liggen. Voor Yari Verschaeren is een vertrek of uitleenbeurt een optie, maar Renard wil er alles aan doen om Amadou Diawara te verpatsen. De technisch directeur wil slagen waar Jesper Fredberg in faalde. Diawara is één van de grootverdieners bij Anderlecht. Een vertrek van de middenvelder zou héél véél druk van de loonlast wegnemen. Wat wil Olivier Renard in januari doen met RSC Anderlecht? Bovendien beseft Renard als geen ander dat hij met die transfer krediet kan winnen bij directie én fans. Zijn effectieve inkomende stempel wordt vervolgens pas komende zomer verwacht.