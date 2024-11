Anderlecht houdt rekening met absoluut rampscenario: 'Vertonghen zal in 2024 niét meer spelen, maar ook met een definitief afscheid wordt rekening gehouden'

Jan Vertonghen zit in de laatste fase van zijn revalidatie. Toch is niemand bij RSC Anderlecht er gerust in dat de verdediger in 2025 ook effectief opnieuw op het veld zal staan.

Jan Vertonghen vertoeft ondertussen al drie maanden in de lappenmand. De Belgische recordinternational kampt met een enorm hardnekkige overbelasting aan de achillespees. Super Jan heeft de groepstrainingen hervat en zou in theorie dit kalenderjaar nog zijn wederoptreden kunnen vieren. Maar het is nu al zeker dat dat niét zal gebeuren. Alles en iedereen bij RSC Anderlecht houdt het hart vast voor de komende weken. Wat zal er gebeuren als Vertonghen de trainingsintensiteit zal opdrijven? Het Nieuwsblad weet dat er binnenskamers zelfs geen zekerheid is dat Vertonghen ooit nog een comeback zal maken. De verdediger zal immers niét terugkeren als hij niet op volle kracht kan presteren. Wanneer kan RSC Anderlecht opnieuw rekenen op Jan Vertonghen? Voor alle duidelijkheid: zo ver is het momenteel niét. Anderlecht hoopt dat Vertongen voor de eerste opdracht van 2025 - dat is er eentje tegen Club Brugge - zal kunnen rekenen op de aanvoerder.