Siebe Van der Heyden wees transfer naar Belgische topclub af: "Maar situatie is veranderd"

Siebe Van der Heyden kommert weg bij RCD Mallorca. De ex-speler van Union SG speelde dit seizoen nog geen enkele minuut.

Geen speelkansen voor Siebe Van der Heyden bij Mallorca. Hij ligt bij de Spaanse club nog onder contract tot midden 2028, waar hij in 2023 tekende. “Ik probeer me positief te houden, maar om eerlijk te zijn: het gaat al anderhalf jaar moeizaam”, vertelt hij heel erg eerlijk aan Het Belang van Limburg.

“De jongens die nu op mijn positie staan, doen het voor alle duidelijkheid goed, maar op basis van mijn ingesteldheid en mijn werklust verdien ik meer speeltijd dan ik tot nu toe heb gekregen.”

Een frustrerende situatie die ook een serieuze invloed op zijn marktwaarde heeft. Die is gezakt tot 2 miljoen euro, terwijl hij het dubbele waard was. “Er is een limiet. En ik voel dat ik daar tegenaan zit.”

Financieel kan hij zeker niet klagen. Wedstrijdpremies zijn er niet, dus bank zitten maakt geen verschil, in tegenstelling tot indertijd bijvoorbeeld bij Union SG. En zeggen dat Van der Heyden een aanbod van een Belgische topclub liet liggen.

“Het klopt dat er vorig seizoen interesse was van AA Gent. Ik heb zelfs een paar keer gebeld met Hein (Vanhaezebrouck, red.)”, klinkt het. “Uiteindelijk is die deal er toen niet gekomen omdat ik zelf mijn kans wilde wagen bij Mallorca, ik vond dat mijn verhaal hier nog niet af was. Intussen is de situatie wel veranderd.”

Het droomscenario is nog altijd om voor Mallorca te spelen. “Maar om realistisch te zijn: gewoon minuten maken. Opnieuw belangrijk zijn voor een club…”