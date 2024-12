Alles wat u moet weten over de loting van de Rode Duivels met oog op het WK 2026

In december 2024 wordt duidelijk welke landen het Nederlands elftal moet verslaan om het WK te halen. De exacte datum van de loting is op vrijdag 13 december. De Rode Duivels zullen worden ingedeeld in een van de twaalf groepen.

De groepswinnaar kwalificeert zich direct voor het WK. De nummers twee strijden samen met vier hooggeplaatste landen uit de Nations League in de play-offs voor de laatste vier Europese tickets. De loting zal in Zürich plaatsvinden op 13 december, zonder onze bondscoach Domenico Tedesco.

Het WK 2026 zal plaatsvinden in Canada, de USA en Mexico. Een recordaantal van 48 teams zullen zich kwalificeren voor deze editie. Daaronder (opnieuw een recordaantal) van 16 Europese landen.

Loting op 13 december

De kwalificaties voor het WK 2026 beginnen in maart 2025. Maar dan worden ook de kwartfinales én barragewedstrijden van de Nations League gespeeld, waardoor heel veel ploegen (24) op dat moment nog niet kunnen spelen.

De 54 Europese teams die meedoen aan de UEFA-kwalificaties zullen als volgt verdeeld worden: zes groepen van vijf teams, zes groepen van vier teams. Ploegen die de halve finales van de Nations League zouden halen, kunnen bovendien ook in juni niet spelen en moeten dus in een groep van vier gezet worden.

In maart en juni een rare kalender

Speeldag 5 tot en met 10 liggen in september, oktober en november 2025 - telkens in dubbele headers. De play-offs zijn voorzien voor maart 2026. Een en ander gaat wel voor een hele rare puzzel zorgen volgende week.

De acht teams die zich kwalificeren voor de Nations League kwartfinales zullen na de loting nog niet weten in welke kwalificatiegroep voor het WK ze zullen zitten. De halvefinalisten worden namelijk in een groep met vier gezet, maar op dit moment weten we nog niet welke vier landen de halve finales zullen halen.

Vreemde puzzel

De kwartfinalisten zullen worden ingedeeld als 'winnaar van de 1/2/3/4e kwartfinale' of 'verliezer van de 1/2/3/4e kwartfinale'. Winnen in de kwartfinales betekent dus voor die landen dat ze in juni leuke wedstrijden krijgen én maar zes kwalificatiewedstrijden moeten afwerken.

FIFA World Cup 2026™ qualifiers update ⚽️



The @UEFA Preliminary Draw will take place on 13 December at 12:00 CET!



The draw will be streamed live around the world on https://t.co/fRxkSMxytK and FIFA+ 📺 — FIFA (@FIFAcom) November 20, 2024

In de Nations League gaat het natuurlijk ook over veel geld, maar wat als de verliezer van een kwartfinale plots een veel mooiere loting zou krijgen met oog op het WK 2026? Dan kunnen er rare situaties ontstaan in maart.

Wat met de Rode Duivels?

België gaat bij de loting voor de kwalificaties van het WK van 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten de trommel in als reekshoofd. Engeland en Zwitserland zitten door hun status in de Nations League normaliter in een groep van vijf.

Daardoor hebben de Belgen al bij al nog steeds kans op een groep van vier - het zou wel betekenen dat ze in juni twee oefenwedstrijden zouden moeten gaan inplannen. De puzzel zal nog worden gelegd, maar een aantal toplanden wordt sowieso vermeden.

Pot 1: Frankrijk, Spanje, Engeland, Portugal, Nederland, België, Italië, Duitsland, Kroatië, Zwitserland, Denemarken en Oostenrijk



Pot 2: Oekraïne, Zweden, Turkije, Wales, Hongarije, Servië, Polen, Roemenië, Griekenland, Slovakije, Tsjechië en Noorwegen

Pot 3: Schotland, Slovenië, Ierland, Albanië, Noord-Macedonië, Georgië, Finland, IJsland, Noord-Ierland, Montenegro, Bosnië en Herzegovina en Israël

Pot 4: Bulgarije, Luxemburg, Wit-Rusland, Kosovo, Armenië, Kazachstan, Azerbeidzjan, Estland, Cyprus, Faeröer, Letland en Litouwen

(Pot 5: Moldavië, Malta, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein en San Marino)