📷 Na zwaar ongeval met Ferrari: West Ham United komt met update over Michail Antonio

Michail Antonio (34), spits bij de Engelse club West Ham United, is zaterdag betrokken geraakt bij een zwaar ongeval. Dat bevestigt de club zelf in een statement.

"De club kan bevestigen dat spits Michail Antonio vandaag betrokken was in een auto-ongeval. Onze gedachten gaan uit naar Michail, zijn familie en zijn vrienden", meldde West Ham United zaterdag om 17u30 op zijn sociale media.

Een uur later kwam West Ham United met een nieuw statement. "West Ham United kan bevestigen dat Michail Antonio in stabiele toestand verkeert na een verkeersongeval vanmiddag in de regio Essex."

"Michail is bij bewustzijn, kan communiceren en staat momenteel onder nauwlettend toezicht in een ziekenhuis in het centrum van Londen. In deze moeilijke tijd vragen wij iedereen vriendelijk om de privacy van Michail en zijn familie te respecteren."

"De club zal vanavond geen verdere commentaar geven, maar zal op tijd een nieuwe update geven", besloot de club. Er werd even gevreesd voor het ergste nadat er op sociale media beelden waren opgedoken van de auto.

Daarop is een verwrongen Ferrari te zien, die vooral aan de rechterkant geraakt is. In Engeland staat het stuur normaal aan de rechterkant, maar Antonio is dus levend uit het wrak gehaald.