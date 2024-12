Vertrekken bij Anderlecht? Kasper Dolberg geeft er heel duidelijk antwoord op

Kasper Dolberg is geweldig bezig bij Anderlecht. Hij speelt zich ongetwijfeld in de kijker, maar is een transfer ook al aan de orde?

Kasper Dolberg werd in de zomer van 2023 naar Anderlecht gehaald. Toen kwam hij over van het Franse Nice voor zo'n 5 miljoen euro.

De Deense aanvaller speelde al voor heel wat clubs, en heeft dus ook niet de beste ervaringen met transfers. Daardoor staat hij meer stil bij hoe goed hij het heeft in Brussel.

"Ik arriveer elke ochtend met de glimlach op de club", begint hij bij Het Laatste Nieuws. "De mindere periodes die ik de voorbije jaren heb meegemaakt, zorgen ervoor dat ik nu bewuster kan genieten van de goede momenten."

"Het is gewoon ‘fun’ om deze groep te zien groeien. Ik heb het gevoel dat winnen een gewoonte aan het worden is bij Anderlecht", gaat Dolberg verder. En daar helpt hij goed bij: de spits was in de competitie al goed voor 10 doelpunten.

Over een eventuele transfer is hij zeer duidelijk: "Ik voetbal ‘in the moment’ en dat is vol overgave voor Anderlecht. Een transfer is echt geen topic voor mij."

"Ik heb in het verleden een paar slechte ervaringen gehad met transfers, dus ik ga wat ik heb, niet opgeven voor iets wat op papier misschien leuk staat. Ik ben gelukkig, mijn familie is gelukkig, het moet héél goed zijn om nog maar te denken over een vertrek. Anders blijf ik met heel veel plezier hier", besluit Dolberg.