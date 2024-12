🎥 Daar is hij eindelijk! Baltovenaar Rayane Bounida meteen matchwinnaar voor Ajax met prachtgoal

Rayane Bounida, ooit het pareltje van de jeugdopleiding van Anderlecht, maakte gisteren een indrukwekkend debuut voor Jong Ajax. Met een doelpunt diep in blessuretijd hielp de jonge Belg zijn ploeg aan een 2-0 overwinning tegen De Graafschap in de Nederlandse Eerste Divisie.

Bounida verzamelde al op jonge leeftijd een schare fans dankzij zijn technische hoogstandjes op sociale media. Toch kon Anderlecht hem twee jaar geleden niet behouden. Ajax wist hem te verleiden, waarna de 18-jarige zijn talenten verder ontwikkelde in Amsterdam.

Sinds zijn overstap werd de jonge middenvelder zorgvuldig klaargestoomd voor het profvoetbal. Gisteren mocht hij eindelijk zijn debuut maken, toen hij vier minuten voor tijd inviel tegen De Graafschap.

Bounida had maar een paar minuten nodig om zich te bewijzen. Diep in blessuretijd kapte hij een tegenstander uit en scoorde hij op fraaie wijze. "Het belangrijkste is dat ik deed wat de trainer vroeg, maar een goaltje erbij is natuurlijk mooi", reageerde de glunderende debutant.

Bounida, duidelijk heel wat steviger geworden, kon het wel smaken. "Ik ben superblij," vervolgde hij voor de camera van ESPN. "Het was een mooi moment en ook echt nodig voor het team. Na mijn goal floot de scheidsrechter meteen af, waardoor alle spanning wegviel."

Dankzij de goal van Bounida won Jong Ajax de wedstrijd en steeg het naar de 15e plek in de competitie. Een debuut om niet snel te vergeten voor de talentvolle Belg.