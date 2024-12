Coosemans krijgt nieuws te horen: 'Anderlecht gaat deze winter vol voor extra doelman'

RSC Anderlecht is nog steeds op zoek naar een extra doelman. Het is niet de bedoeling om Colin Coosemans te vervangen, maar Olivier Renard is van mening dat er concurrentie mag bijkomen.

Dat was overigens ook de mening van Jesper Fredberg. Het is dan ook niet toevallig dat Olivier Renard de pijlen op eenzelfde target heeft gericht. Volgens Saoedische media wil RSC Anderlecht in januari Nawaf Al-Aqidi naar Brussel halen. De 24-jarige Saoedische international wordt gezien als de beste doelman van het Midden-Oosten. © photonews Hij ligt momenteel onder contract bij Al Nasrr FC, maar speelt er niet meer. Sinds een disciplinaire sanctie van enkele maanden geleden lijkt zijn verhaal er geschreven. Met een marktwaarde van zo'n 600.000 euro is Al-Aqidi financieel spek naar paars-wit. Minstens even belangrijk: de Saoedische doelman weet dat hij in Brussel (voorlopig) tweede viool zal moeten spelen. Laat RSC Anderlecht een doelman vertrekken? Colin Coosemans doet het uitstekend bij Anderlecht, maar op dit moment is er geen concurrentie. Het is dan ook de bedoeling dat Mads Kikkenborg andere oorden zal opzoeken.