Radja Nainggolan niet te spreken over wat er over hem gezegd wordt in De Slimste Mens ter Wereld

Dinsdagavond was er een vraag over Radja Nainggolan in De Slimste Mens ter Wereld. Uitspraken van Barbara Sarafian werden echter niet gesmaakt.

In de Open deur-ronde kreeg Barbara Sarafian de vraag over wie Nainggolan is. Eerst werden al snel antwoorden als ‘Nainggolan’, ‘Radja’ en ‘voetballer’ gevonden, maar daarna stokte het even. “Auto-ongeluk. Beetje verslaafd aan drugs. Tatoeages. Hanenkam. Stop”, riep Sarafian zonder blikken of blozen. Erik Van Looy was stevig geschrokken. “We zochten het woord ‘rebel’, maar hij is niet verslaafd aan drugs voor alle duidelijkheid”, voegde de presentator er meteen heel serieus aan toe. Radja Nainggolan kon er alvast niet mee lachen. Hij liet op sociale media zijn ongenoegen horen over de uitspraken van Sarafian in het televisieprogramma. “Verslaafd aan drugs? Dit zal gevolgen hebben… Nog nooit aangeraakt en dan zoiets horen?”, schreef de ex-voetballer van Royal Antwerp FC neer.