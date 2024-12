Noah Adedeji-Sternberg komt met verrassende reactie nadat hij bij basisdebuut meteen scoort

KRC Genk wist afgelopen zondag KV Kortrijk te verslaan (3-2). Een gelegenheid voor Noah Adedeji-Sternberg om zijn eerste basisplaats in de Pro League te vieren.

KRC Genk heeft indruk gemaakt sinds het begin van dit seizoen. De Limburgers zijn momenteel de fiere leider van de Jupiler Pro League.

Terwijl veel spelers zich al positief lieten opmerken, doen de jongeren ook flink hun best. Dit is ook het geval voor Noah Adedeji-Sternberg. De 19-jarige Belg liet al mooie dingen zien.

Afgelopen zondag mocht hij voor de eerste keer in de basis starten bij Genk. Hij kon zijn coach Thorsten Fink al meteen bedanken door op zijn basisdebuut ook te scoren. Zijn derde goal al van het seizoen.

"Ik was trots en blij dat ik voor de eerste keer aan de aftrap van een match in de Jupiler Pro League stond. Extra zenuwen had ik niet. Ik wilde me gewoon tonen", vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

De winger is wel streng voor zichzelf. Helemaal tevreden was hij niet over zijn basisdebuut. "Ik weet dat ik beter kan. Maar aangezien mijn matchritme nog niet zo groot is, kan ik daar vrede mee nemen. Of ik ook tevreden ben over mijn seizoen tot nu toe? Ook dat kan beter.

Toch een verrassende reactie. Veel jongeren zijn er namelijk niet die op hun basisdebuut kunnen scoren. "Als je van kleins af aan van de jeugd tot en met de eerste ploeg bijna altijd alles speelt, maar bij de A-kern dan meteen op de bank begint, moet je nu eenmaal een switch maken."

"Dat is nieuw, maar als jonge speler ook gewoon normaal. Maar ook hoe ik die korte invalbeurten invul, kan nog beter. Ook al speel ik maar vijf of tien minuten, ik kan die tijd altijd beter gebruiken. Door elke wedstrijd te evalueren en te concentreren op elke training, probeer ik beter te worden", besluit hij.