Rode Duivels kennen hun tegenstanders voor WK-kwalificaties: zeer haalbare loting, maar toch met een land waar ze slechte herinneringen aan hebben

Op vrijdag werd er geloot voor de kwalificatieronde voor het WK 2026. België is in groep J terechtgekomen.

Vrijdagmiddag zat het aftellen erop. België kent zijn tegenstanders in de WK-kwalificaties. De Rode Duivels belandden in groep J, als reekshoofd.

België kwam als eerste land terecht in zijn groep, omdat het in pot 1 zat. Uit pot 2 komen de Rode Duivels Wales tegen op weg naar het WK. Dat land kennen we nog heel goed... Vooral van de kwartfinale op het EK in 2016, waarin Wales de Duivels uitschakelde door met 3-1 te winnen. Ook in de vorige WK-kwalificatie zaten we bij Wales in de groep.

Uit pot 3 komt Noord-Macedonië terecht in groep J. Voor de WK-kwalificatie in 2014 kwamen de Rode Duivels ook al uit tegen het land. Toen werd er gewonnen met 0-2 en 1-0.

Kazachstan is het land uit pot 4 dat België tegenkomt. Hen kwamen we tegen in de EK-kwalificaties voor het EK in 2008, 2012 en 2020. Er werd vier keer gewonnen en twee keer gelijkgespeeld.

Tenslotte speelt België ook nog tegen Liechtenstein. Andorra kwam eigenlijk uit pot 5, maar wegens een reisverbod naar Kazachstan werd Andorra in groep K geplaatst.

België speelt zijn eerste kwalificatiewedstrijden pas in juni, aangezien er nog barragewedstrijden tegen Oekraïne zijn in maart. Daarin moet België strijden voor het behoud in groep A van de Nations League.

Enkel de groepswinnaar zal zich meteen kwalificeren voor het WK. De nummers 2 zullen nog barragewedstrijden moeten spelen terwijl alle anderen niet naar de VS, Canada en Mexico zullen trekken.