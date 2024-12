Hij WAS zeker van zijn plaats bij de Rode Duivels: basisspeler onder Tedesco, maar hij komt niet meer van de bank af bij zijn club

De situatie van Timothy Castagne verandert niet. De Rode Duivel brengt het merendeel van zijn tijd door op de bank. Maar hoe kan dit verklaard worden?

Geselecteerd voor de Rode Duivels in november vorig jaar ondanks zijn gebrek aan speeltijd bij Fulham, maakte Timothy Castagne gebruik van de interlandpauze om weer te spelen. Een bijzondere selectie voor hem, omdat hij voor het eerst de aanvoerdersband droeg bij België tegen Israël.

Sinds zijn terugkeer bij de club blijft de situatie ongewijzigd. De coach geeft de voorkeur aan Kenny Tete, die een goed seizoen draait bij de Engelse club. Maar toch had Timothy zijn kans kunnen grijpen...

Inderdaad, de Rode Duivel kreeg de voorkeur boven de Nederlander tegen Brighton op 5 december vorig jaar. Zijn optreden leek echter niet genoeg te zijn om zijn basisplaats terug te krijgen. Sindsdien is hij terug op de bank beland.

Een zorgwekkende speeltijd

Als we kijken naar het aantal gespeelde minuten, is het een ramp. Dit seizoen heeft Castagne slechts in 7 wedstrijden meegedaan met Fulham, voor in totaal 323 minuten speeltijd. Daarvan heeft hij slechts 143 minuten gespeeld in de Premier League. Omdat zijn speeltijd zo beperkt is, heeft Castagne meer gespeeld met België dan met zijn eigen team dit seizoen. De rechtervleugelverdediger heeft 438 minuten gespeeld in het nationale team.

Het lijkt een zeer moeilijke uitdaging voor Castagne om zijn basisplaats terug te krijgen gezien de prestaties van zijn vervanger. Het seizoen van de in Arlon geboren speler bij de Cottagers zou wel eens lang kunnen worden...