Jackpot voor RWDM: 'verdediger vertrek voor miljoenen naar Engeland'

RWDM heeft zondag met 1-0 gewonnen van Club NXT. Christ Makosso speelde niet, en daar is een heel goede reden voor.

RWDM blijft in het spoor van Zulte Waregem en La Louvière. De Brusselaars wonnen zondagavond met 1-0 van Club NXT.

Ondanks het feit dat Club NXT 65% balbezit had, konden ze geen enkel schot op doel bij elkaar spelen. Een doelpunt van Ziani in minuut 22 was dus genoeg om de overwinning over de streep te trekken voor RWDM.

Christ Makosso, een vaste waarde in de verdediging bij RWDM, speelde niet. Hij volgde de wedstrijd vanuit de tribunes, maar daar is een heel goede reden voor.

Volgens Het Laatste Nieuws zal hij snel een transfer maken naar Luton Town in de Engelse Championship. Met de overgang zal zo'n 2 miljoen euro gemoeid zijn.

Makosso kwam in januari aan bij RWDM, dat hem toen voor 200.000 euro overnam van het Franse FC Sochaux. In totaal kwam hij 23 keer in actie bij de Brusselse club.