Degryse haalt na loting WK-kwalificatiecampagne nog maar eens keihard uit naar Tedesco: "We gaan met die man toch niet naar Amerika?"

De Rode Duivels kennen de obstakels richting het WK in 2026. Alhoewel, obstakels? Marc Degryse ziet in de loting wederom hét ongelijk van Domenico Tedesco.

België neemt het in de WK-kwalificatiecampagne op tegen Wales, Noord-Macedonië, Kazachstan en Liechtenstein. Met andere woorden: de tickets richting Verenigde Staten, Mexico en Canada mogen geboekt worden.

Ook Marc Degryse verwacht dat de Rode Duivels met de vingers in de neus groepswinnaar zullen worden. Al hekelt de voormalige Belgisch international eerdere keuzes van Domenico Tedesco.

"Het bevestigt nog maar eens dat de Nations League een gemiste kans was", aldus Degryse in Het Laatste Nieuws. "Tedesco nam de Nations League niet serieus. Daar hebben we kostbare tijd verloren."

Degryse doelt op de confrontaties met toplanden die onze eigen sterkhouders hebben overgeslagen. "Portugal, Spanje, Frankrijk,... Zij hebben de Nations League wél gebruikt en nemen die ervaringen mee naar het WK."

"Wat hebben wij geleerd?", vraagt Degryse zich luidop af. "En vooral: wat gaan we in zo'n kwalificatiegroep opsteken? Bovendien is het te gek voor woorden dat Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku rust hebben gekregen tegen Italië en Frankrijk, maar in juni wél naar Noord-Macedonië moeten."

"Tedesco heeft de bal simpelweg misgeslagen", besluit de voormalige Gouden Schoen. "De bondscoach is gezakt voor zijn examen op EURO 2024 én zijn herexamen in de Nations League is eveneens op een mislukking uitgedraaid. We gaan met die man toch niet naar Amerika, hé?"