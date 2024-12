Marc Degryse heeft raad voor Club Brugge over wat ze moeten doen met hun gouden triumviraat: "Dat is nog straffer dan al die goals"

Met Simon Mignolet (36), Hans Vanaken (32) en Brandon Mechele (31) beschikt Club Brugge over een gouden generatie die het moderne voetbal overstijgt. Het trio verzamelde samen 1203 wedstrijden en 16 landstitels. Maar wat gebeurt er als deze iconen straks stoppen?

Marc Degryse benadrukt hoe uitzonderlijk hun lange dienstverband is: “Ze zijn meegegroeid met de club. Club Brugge biedt een mix van sportieve successen, financiële stabiliteit en een familiaal gevoel. Als die drie pijlers kloppen, dan blijf je makkelijk tien à vijftien jaar. Dat is zowel de verdienste van de club als van hun professionaliteit", klinkt het in HLN.

"“Ze zijn altijd beschikbaar. Het gebeurt zelden dat er één van hen niet kan spelen. Het rendement van al die minuten en al die matchen. Dat is nog straffer dan die goals en die assists."

Toch staat Club Brugge voor een enorme uitdaging wanneer het trio verdwijnt. Degryse ziet parallellen met het verleden: “Kijk naar Gert Verheyen, Timmy Simons of Dany Verlinden. Niemand kan voorspellen wie het stokje overneemt. Tien jaar geleden werd Bjorn Engels hoger ingeschat dan Mechele. Nu zien we wie écht standhoudt.”

Degryse waarschuwt ook voor het ‘Vormer-scenario’, waarbij het afscheid plots fout kan lopen. “Bij Vormer ging het te snel van steunpilaar naar bankzitter. Club moet vermijden dat dit bij Mignolet, Vanaken of Mechele gebeurt. Ze verdienen begeleiding naar het einde van hun loopbaan.”

De oplossing? Volgens Degryse moet Club Brugge hun ervaring benutten: “Haal hen aan boord na hun actieve carrière. Of het nu als assistent-trainer, scout, raadgever of zelfs in een bestuurlijke rol is – vooral Mignolet heeft daar de capaciteiten voor."