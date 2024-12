Vincent Kompany spreekt zich uit over zijn toekomst bij Bayern München

Vincent Kompany leed met Bayern München afgelopen weekend zijn eerste nederlaag van het seizoen tegen Mainz 05, maar reden tot paniek is er niet. Der Rekordmeister staat nog op de eerste plaats in de Bundesliga. Kompany kreeg al een vraag over zijn toekomst en bleef daar nogal vaag over...

Vincent Kompany werd eerder dit jaar ietwat verrassend aangesteld als coach bij Bayern München. Dit ook nog maar net nadat hij met Burnley degradeerde naar de Championship.

Toch doet de Belgische coach het uitstekend in Duitsland. Bayern staat momenteel alleen op kop, met vier punten meer dan eerste achtervolger Bayer Leverkusen.

Het contract van Kompany loopt in 2026 af, maar toch kreeg de voormalige Rode Duivel al de vraag of hij het niet zou willen verlengen. "Hoe lang ik hier wil blijven, is eigenlijk niet belangrijk", vertelde hij volgens Het Laatste Nieuws.

"Wat wel van het grootste belang is, is mijn 24 spelers in de kern zo gemotiveerd en scherp mogelijk houden. Want als ze dat niet zijn, dan slaap ik niet. Wat er daarna komt, zien we dan wel", gaat Kompany verder.

"Want als mijn spelers gemotiveerd zijn, volgen de prijzen wel. Ik weet nu ook wel dat wanneer ik zeg dat we straks kampioen gaan worden, dat hier maar op matig applaus zou onthaald worden. Jullie willen natuurlijk horen dat ik zeg dat we de Champions League gaan winnen...", besluit hij.