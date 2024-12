Ook Westerlo legt bloedrode jaarrekening neer: Turkse eigenaar blijft wel geld pompen

Westerlo boekte in het seizoen 2023-2024 een verlies van 23 miljoen euro, waardoor het opgestapelde verlies bijna 60 miljoen euro bedraagt. De totale schulden stegen van 39 naar 44 miljoen euro.

Dit resultaat werd beïnvloed door grote investeringen, waaronder de bouw van een spelerscomplex dat uiteindelijk 10 miljoen euro kostte, bijna het dubbele van de oorspronkelijke raming.

Het negatieve resultaat werd ook beïnvloed door de timing van uitgaande transfers. De verkopen van Nicolas Madsen en Lucas Stassin, samen goed voor 14 miljoen euro, vielen net voor en na het boekjaar en werden daarom nog niet verwerkt in de cijfers.

Gedelegeerd bestuurder Wim Van Hove benadrukt in Het Nieuwsblad dat de club op de goede weg is. Volgens hem is de “inhaalbeweging” voltooid, en kan er nu gestreefd worden naar een break-even seizoen. De noodzakelijke investeringen zullen voortaan op een normaal niveau blijven.

Westerlo zag de omzet stijgen van 8,4 naar 11,7 miljoen euro, mede dankzij een bijna verdubbeling van de sponsorinkomsten, die groeiden van 2,1 naar 4,1 miljoen euro. Hoewel deze inkomsten niet voldoende zijn om de investeringen volledig te dekken, zet de club in op verdere groei.

Voorzitter Oktay Ercan blijft een sleutelrol spelen in de financiële stabiliteit van de club. Hij zorgde vorig seizoen voor ruim 33 miljoen euro aan kapitaalsverhogingen. Zijn betrokkenheid bij de club en de regio biedt vertrouwen dat de ondersteuning ook op middellange termijn zal blijven bestaan.