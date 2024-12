Rode Duivel weg uit Serie A? Sportief directeur uit verrassende competitie geeft interesse toe

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Cyril Ngonge zoekt al eventjes zijn weg bij SSC Napoli. De 24-jarige flankaanvaller hoopt dat die weg ook naar de Rode Duivels blijft leiden. "Ik heb een doel in mijn achterhoofd zitten", klonk het eerder al. Ondertussen lijkt er echter een nieuwe bestemming te komen.

"Ik heb geproefd van de Rode Duivels", viel de gewezen Rode Duivel met één cap een maand geleden met de deur in huis bij RTBF. "En dat zorgt er natuurlijk voor dat ik meer wil. Het is mijn doel om de komende seizoenen uit te groeien tot een sleutelspeler in Napels."

Ngonge weg bij Napoli?

"Ik wil titels en prijzen winnen. En uiteraard ook een vaste waarde worden bij België." Napoli betaalde afgelopen zomer liefst achttien miljoen euro aan Hellas Verona om de Belg in huis te halen.

Toch lijkt zijn avontuur in het zuiden van Italië mogelijk minder lang te gaan duren dan aanvankelijk verwacht. Ngonge zoekt nog steeds zijn weg in de Serie A en krijgt minder speelkansen dan hij hoopte.

Interesse uit Frankrijk

Napoli speelt niet Europees, waardoor roteren niet echt nodig is bij de troepen van Conte. Ngonge zit dan ook nog maar aan een dikke 250 speelminuten. En dus wenkt een nieuw avontuur voor de aanvaller.

Mogelijk wil RC Lens een uitkomst bieden. De Franse subtopper kan er wel wat aanvallende versterking bij hebben. Sportief directeur Diego Lopez heeft dat toegegeven aan de Franse media.