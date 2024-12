Hij is de 'hondenlul' van het jaar: "De 'Grinch' die pure wanhoop veroorzaakte"

In de kerstspecial van de populaire podcast MIDMID werden de meest controversiële figuren van het voetbalseizoen 2024 besproken. De discussie kwam al snel terecht bij Emiliano Martínez, die werd verkozen tot 'hondenlul' van het jaar.

De term 'hondenlul' verwijst naar een speler die je als tegenstander of supporter enorm irriteert, maar die je vanwege zijn onmiskenbare talent en impact toch wel zou willen hebben. Leroy Deltour, de uitvinder van het woord, koos Martínez als grote winnaar.

Het ultieme moment dat leidde tot deze keuze was het incident waarin Martínez tijdens de strafschoppenreeks tegen Lille in de kwartfinale van de Conference League zijn tweede gele kaart kreeg. In de podcast vertelt Deltour over het moment waarop Martínez zijn tweede gele kaart ontving voor het treiteren van de tegenstander, maar toch op het veld mocht blijven staan.

Volgens de regels van het voetbalwetboek worden gele kaarten voor het begin van de penaltyfase geannuleerd, waardoor Martínez zijn positie als keeper niet hoefde te verlaten. De Argentijn werd in de reeks uiteraard de ultieme held en stopte zelfs twee strafschoppen om Aston Villa naar de halve finale te brengen.

Deltour maakte zelfs een grapje en vergeleek de Argentijn met de Grinch voor de Fransen. Vooral zijn gedrag tegenover de Fransen, waar hij in de gewonnen WK-finale ook al de strafschoppenheld was met zijn provocaties, kwam ter sprake.

"Zijn provocaties zijn zoveel meer dan alleen maar irritatie. Ze zijn strategisch. Hij speelt met de emoties van de tegenstander. Het mooiste moment is misschien nog wel het gezicht van een getraumatiseerde Franse supporter die, na de WK-finale, weer geconfronteerd wordt met het gezicht van Martínez. Het was pure wanhoop, dat kun je in zijn ogen lezen", aldus Deltour.

In de kerstspecial van de MIDMID-podcast komt het duidelijk naar voren: Emiliano Martínez is zowel een held als een ‘hondenlul’. Het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk.