OPVALLEND: Spits van Belisia Bilzen is zowaar genomineerd voor de Gouden Schoen

Sam Valcke, de spits van Belisia Bilzen, heeft zijn naam in de geschiedenisboeken geschreven met een prachtige volley tegen Thes Sport. Het doelpunt werd via een online stemming van Voetbal Vlaanderen en HLN verkozen tot Amateurgoal van het Jaar.

Valcke kreeg maar liefst 20% van de stemmen, waarmee hij zijn rivaal Mikail Bektas van FC Turk Sport net voorbleef. Het doelpunt heeft Valcke tevens een nominatie opgeleverd voor het Doelpunt van het Jaar bij de profs, dat op 4 februari 2025 tijdens het prestigieuze Gala van de Gouden Schoen wordt gekozen.

De 32-jarige spits is momenteel actief bij Belisia Bilzen, maar heeft in zijn carrière al gespeeld voor clubs zoals Cercle Brugge en Lommel. Het doelpunt tegen Thes Sport in september wordt door Valcke zelf beschouwd als het mooiste van het jaar.

“Ik was in topvorm en alles wat ik aanraakte leek goed te gaan. Toen de bal voor mijn voeten viel, twijfelde ik niet, want ik trapte vaak op doel vanaf dertig meter tijdens de trainingen", aldus Valcke in Het Laatste Nieuws.

Prachtige goal tegen Club Brugge

Het seizoen van Valcke is echter niet alleen getekend door deze mooie goal. De aanvaller scoorde eerder ook al tegen Club Brugge in de zestiende finales van de Croky Cup. Dat doelpunt kwam ook tot stand via een lange bal, die Valcke met zijn borst controleerde, waarna hij Spileers en Siquet afschudde en de bal via de paal in het doel knalde.

"Ik voel me goed en ben nog steeds gemotiveerd om te presteren", vertelt Valcke. “Het seizoen is lang, maar ik hoop mijn goede vorm door te trekken en mijn team verder te helpen.”