He's back! Dit is hoe het er voor staat met Jan Vertonghen, die niks aan het toeval overlaat

Jan Vertonghen stond vijf maanden aan de kant met de achillespeesblessure die hij begin dit seizoen opliep. Ondanks soms pessimistische berichten zit hij nu weer in de kern bij Anderlecht en zal hij waarschijnlijk ook wat speeltijd krijgen. Een kerstcadeautje om blij van te worden voor de fans.

Vertonghen voedde zelf wat de berichten dat hij niet meteen zou terugkeren door tijdens matchen erbij te lopen alsof hij al deel van de staf was. Het leek erop dat hij meer een assistent of teammanager was dan een voetballer die aan het revalideren is. Maar dat maakte deel uit van zijn rol als kapitein. In Neerpede zien ze hem nog altijd als hun skipper. En die staat in alle omstandigheden op het schip.

De achillespeesontsteking aan beide voeten is echter hardnekkig gebleken. Het is ook bijzonder delicaat, want Vertonghen wou zich absoluut niet laten opereren. Er is twijfel geweest, want elke keer als hij dacht dat hij er bijna van verlost was, kwam er een terugval.

Maar Vertonghen was al een tijdje optimistisch en had de voorbije week ook geen pijn meer. Voorzichtig weliswaar, want zijn situatie zal dagelijks opgevolgd blijven worden. Een nieuwe terugval betekent zo goed als zeker het einde van zijn carrière, want hij zit in zijn laatste contractjaar en heeft er zelfs niet meer over nagedacht om er nog een jaar bij te doen.

Trainingsarbeid opdrijven

Hij wil echter een mooi afscheid, op het veld. Daarom heeft hij er zijn tijd voor genomen en wil ook de medische staf zo veel mogelijk risico uitsluiten. De pezen werden de voorbije maanden opgerekt en gestimuleerd zodanig dat er meer doorbloeding in was.

Dat bevordert de genezing en maakt de pees ook sterker. Er is immers weinig medicatie die kan gebruikt worden om het proces te versnellen. En een pees geneest sowieso al trager dan een spier.

De komende weken hoopt Vertonghen de trainingsarbeid nog meer op te drijven. Als hij dat pijnvrij kan doen, moet hij binnen afzienbare tijd topfit zijn. Anderlecht met een sterke Jan erbij tegen de Play-offs, dat is de bedoeling.