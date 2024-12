Financiële en sportieve storm bij Challenger Pro League-club: schuldenlast stijgt tot hallucinante 44 miljoen

Lommel SK verkeert zowel op sportief als financieel vlak in zwaar weer. De Noord-Limburgse club behaalde slechts 1 punt uit de laatste vijf matchen en ook de financiële situatie is zorgwekkend.

Vorig boekjaar werd afgesloten met een verlies van 8,5 miljoen euro, wat de totale schuldenberg heeft doen oplopen tot 44,1 miljoen euro, weet HBvL.

Een lichtpuntje in de cijfers waren enkele uitgaande transfers, zoals die van Vinicius Souza, Manfred Ugalde en Rafik Belghali, die samen 17,5 miljoen euro opbrachten. Toch wogen de gestegen personeelskosten zwaar door. Die stegen van 10,2 naar 15,2 miljoen euro, mede door investeringen in de jeugdwerking, waaronder Jong Lommel.

Om de financiële tekorten op te vangen, voerde eigenaar City Football Group (CFG) een kapitaalsverhoging van 15 miljoen euro door. CFG nam de club in 2020 over met een schuldenlast van slechts 2 miljoen euro, maar die is sindsdien fors toegenomen. Het benadrukt de groeiende noodzaak voor een structurele oplossing.

Ook op sportief vlak dreigt een ingreep. De positie van trainer Steve Bould en sportief directeur James McCarron staat onder druk. Vanuit Manchester, waar CFG haar hoofdkantoor heeft, is er nog geen duidelijkheid over hun toekomst, maar een ontslag voor het Britse duo lijkt onafwendbaar.

Met de winterstop in aantocht hoopt Lommel SK snel orde op zaken te stellen. Zowel op het veld als achter de schermen is er dringend werk aan de winkel om de club weer in stabiel vaarwater te krijgen.