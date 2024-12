'Juventus heeft genoeg gezien en gaat voluit voor Rode Duivel die op recordkoers is'

In oktober stuurde Juventus zijn sportief directeur op pad om vier Rode Duivels nauwlettend te volgen tijdens het treffen tussen Italië en België in de Nations League. Een van hen zou in januari al een bod van de Oude Dame mogen gaan ontvangen.

In de marge van de ontmoeting tussen Italië en België die in oktober in Rome werd gespeeld als onderdeel van de Nations League onthulde het Italiaanse dagblad La Gazzetta dello Sport dat Juventus van plan was zijn sportief directeur naar het Olympisch stadion in Rome te sturen.

En dat met een duidelijk doel: volg vier Rode Duivels en hun prestaties op de voet! Cristiano Giuntoli kwam Loïs Openda, Dodi Lukebakio, Wout Faes en Zeno Debast observeren met het oog op de winterse transferperiode. Veel indruk hadden de Duivels echter niet gemaakt.

Dodi Lukebakio zou naar Juventus kunnen gaan

Eén van deze vier spelers zou echter wel eens het onderwerp kunnen zijn van een bod van de Oude Dame in de maand januari. Volgens de Spaanse media AS gaat het om Dodi Lukebakio.

De flankspeler van Sevilla FC verkeert in uitstekende vorm en scoorde afgelopen weekend in het Santiago Bernabeu zijn achtste doelpunt van het seizoen. De Rode Duivel is dicht bij een record, nadat hij in het seizoen 2022-2023 elf doelpunten maakte bij Hertha Berlin.

Juventus, dat pas de zesde plaats bezet in de Serie A, zou de komende weken dus in actie kunnen komen. Op de referentiesite Transfermarkt wordt de prijs geschat op 20 miljoen euro.