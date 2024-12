Marc Degryse snoeihard voor Anderlecht: "Dat moet Hubert zichzelf aanwrijven"

Anderlecht eindigt 2024 met een valse noot. Paars-wit verloor vrijdagavond met 2-3 van FCV Dender. Marc Degryse is streng voor de Brusselaars.

Anderlecht wou het jaar afsluiten op een goede manier tegen Dender, maar dat liep helemaal mis. Na een snelle achterstand kwamen ze weer op 2-1. Dender liet zich niet doen en won uiteindelijk nog met 2-3.

Marc Degryse was bijzonder streng voor paars-wit. "Anderlecht moet in de spiegel kijken", begint hij in Het Laatste Nieuws. "Tegen Beerschot was het al beschamend hoe ze hadden gespeeld, maar dit was nog een gradatie erger. Als je voor eigen volk met een voorsprong gaat rusten, én in de tweede helft naar de spionkop mag spelen, dan moet je doorduwen."

"Dan moet elke ploeg beginnen beven. Dender was gewoon beter! Logisch toch dat het publiek dan kritisch wordt. Je doet eindelijk terug mee voor de prijzen en wil het jaar goed afsluiten. Om je dan zo te laten wegzetten? Nee", gaat hij verder.

Hij is van mening dat de Brusselaars gewoon met overtuiging moeten spelen. "Je bent Anderlecht! Duw op het gaspedaal en ga op zoek naar de 3-1. Nu zakten ze in, en zo kreeg Dender weer geloof. De overtuiging ontbreekt, ik mis uitstraling bij RSCA."

"Ze spelen niet als het ‘grote’ Anderlecht. Dat moet Hubert zichzelf aanwrijven. Vorige week tegen Genk én nu voelden ze niet aan hoe ze de match moesten aanpakken. Ze hebben een paar keer stevig uitgehaald en ruim gewonnen, maar toen hebben ze zich een beetje vergaloppeerd. Ze kregen het gevoel dat ze niet elke keer op het gaspedaal moesten gaan staan. Maar dat werkt niet tegen een team met de juiste mindset, zoals Dender. Dat is echt een werkpunt hoor", besluit hij.