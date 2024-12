Verrast Dries Mertens niet alleen door een nieuw contract bij Galatasaray te tekenen? 109-voudig international sluit deur voor terugkeer bij Rode Duivels niét

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dries Mertens was van plan om op het einde van het voetbalseizoen de schoenen definitief op te bergen. Galatasaray SK lijkt hem toch te overtuigen om door te gaan. En zelfs voor de Rode Duivels is de deur niet helemaal gesloten...

Het contract van Dries Mertens bij Galatasaray SK loopt op het einde van het seizoen af. We schreven eerder al dat Dries Mertens een nieuw éénjarig contract aan dezelfde voorwaarden kan tekenen.

"Het is ieder jaar hetzelfde", lacht Mertens. "Ik lijk er zelf zeker van dat het mijn laatste seizoen is. Dan gaat het goed, is het leuk en doe ik er nog eentje bij. Maar laat ons eerst dit seizoen afwerken."

Maar niet alleen Cim Bom Bom zorgt ervoor dat het voetbalhart van Mertens blijft kloppen. "Of ik zou terugkeren naar de Rode Duivels als die vraag me gesteld wordt? Goh, dat is een moeilijke vraag."

"Ik heb altijd gezegd dat ik opensta voor een terugkeer", verrast Mertens in Het Laatste Nieuws. "Maar ik moet ook eerlijk bekennen dat de vakanties tijdens de internationale periodes heel leuk zijn."

Zien we Dries Mertens nog terug in het shirt van de Rode Duivels?

Onder Demonico Tedesco werd de 109-voudig Rode Duivel niet meer opgeroepen. Maar de kans dat Tedesco nog lang aanblijft is héél klein geworden…