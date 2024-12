Analiste is snoeihard voor Thibaut Courtois en heeft een duidelijke opdracht voor de volgende bondscoach

Thibaut Courtois maakte vorige zomer bekend dat hij onder Domenico Tedesco niet meer wil spelen voor de Rode Duivels. Een groot gemis voor de nationale ploeg.

Geen Thibaut Courtois meer onder Domenico Tedesco. Zolang de Duitser bondscoach is van ons land wil de doelman van Real Madrid niet meer in actie komen voor de Rode Duivels.

Justien Odeurs, goed voor vijf landstitels met RSC Anderlecht en 44 keer Red Flame, vindt die houding van de keeper maar niks, zo laat ze weten aan Het Belang van Limburg.

“Vroeger had je leidersfiguren zoals Vincent Kompany en Daniël Van Buyten. Naar wie moeten ze nu luisteren?”, vraagt ze zich af. Kevin De Bruyne zou je denken.

“Ik vraag me af of hij er nog wel goesting in heeft en ik kan hem nog begrijpen ook.” Voor Odeurs is Thibaut Courtois geen alternatief. Ze heeft zelfs een duidelijke opdracht voor de volgende bondscoach. “Als het van mij zou afhangen, ik zou Courtois nooit meer voor de Rode Duivels laten spelen. Wegblijven omdat je de aanvoerdersband niet krijgt, kom nou.”

Odeurs twijfelt niet over haar mening. “Voor mij is Courtois geen goede kapitein. Punt.” En de doelman werd volgens haar ook niet gemist. “Valt Koen Casteels iets te verwijten?” Voor de analiste gaat het niet om een ruzie tussen Courtois en Tedesco. “Dat heeft te maken met ego's, hé, machogedrag, da's voetbal”, besluit ze.