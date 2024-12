"En Dries dacht: jackpot!": Kat Kerkhofs vertelt prachtig verhaal over Dries Mertens

De relatie van Dries Mertens en Kat Kerkhofs is gebaseerd op een lange vriendschap. Het is haast een wonder te noemen tegenwoordig, maar het blijft maar duren.

Kat Kerkhofs is met HUMO in gesprek gegaan voor een eindejaarsinterview. Daar komt ook aan bod dat Dries moest opboksen tegen de mythe die de vader van Kat was.

“Dat zou je denken, hè, maar eigenlijk was het omgekeerd: Dries werd de man in huis. Hij vulde de leegte. Mijn moeder is heel zorgzaam, ze had altijd de boterhammen van papa gesmeerd. En plots werd dat: 'Een pistoletje, Dries?' Ze had dat zorgen nódig. En Dries dacht: jackpot!”, lacht Kerkhofs.

De band die Dries toen gesmeed heeft met haar moeder kan nooit meer stuk gaan. Op dat moment studeerde Dries nog in Gent, maar dat leven wilde hij achter zich laten om vol voor het voetbal te gaan.

“Zo kwam het dat hij ongeveer bij ons woonde - en daar de prins was die vertroeteld werd. Hij noemt het nog altijd de mooiste tijd van zijn leven. En op een bepaalde manier was het dat voor ons óók: Dries was het lichtpuntje in het grote zwart.”

Dries ontmoette de vader van Kat maar één keer. Met het verlies van haar vader omgaan, was een heel moeilijke zaak voor Kat. “Toen ik zwanger was van Ciro nam Dries me mee naar het kerkhof waar de urne van papa staat. Hij had de print van een echografie mee - zo wilde hij het aan papa gaan vertellen. Ik vond dat zo ontroerend: zelf denk ik nooit aan dat soort symboliek, maar hij is wél zo attent.”