Vincent Kompany doet fans én bestuurders van Bayern München dromen: "Er staat onze stad iets héél moois te wachten op einde van het seizoen"

Vincent Kompany is zijn hoofdstuk als coach van Bayern München met succes gestart. De Duitse grootmacht gaat aan de leiding in de Bundesliga en zit op koers voor een landstitel. Al is er nog een andere droom...

Bayern München telt vier punten voorsprong op Bayer 04 Leverkusen. Het doel is duidelijk: Der Rekordmeister moét de Duitse landstitel opnieuw bijschrijven op het palmares. "Helaas zullen we de DFB Pokal dit seizoen niet kunnen winnen", verwijst Vincent Kompany in de Duitse media naar de vroegtijdige uitschakeling in de bekercompetitie. "Maar er zijn nog andere doelen in 2025." De Champions League-finale wordt dit seizoen immers in de Allianz Arena van Bayern München gespeeld. "Er wacht onze stad iets bijzonders op het einde van het seizoen." "Bayern München moet altijd de ambitie hebben om de finale van de Champions League te spelen en eigenlijk ook te winnen", steekt Kompany de favorietenrol niet weg. "Die droom is dit seizoen extra groot. We zullen er dan ook alles aan doen." Wat is dé droom van Bayern München onder Vincent Kompany? Der Rekordmeister heeft alleszins nog werk. Bayern München kampeert in het vernieuwde format op een tiende plaats. Een misstap is dus geen optie meer als de Duitse grootmacht de tussenronde wil vermijden.