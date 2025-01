Karl Vannieuwkerke excuseert zich bij Sam Kerkhofs, maar heeft wel opvallende vraag klaar

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Wat hebben Sam Kerkhofs en Karl Vannieuwkerke gemeen? De twee zetten zich volop in voor hun amateurploeg, maar vorige week botste dat na uitspraken van de sportjournalist.

Vorige week gaf Karl Vannieuwkerke tekst en uitleg over de vergelijking tussen Sporting Hasselt en KV Diksmuide Oostende. Dat het project van de Spor een televisieprogramma is schoot bij Sam Kerkhofs duidelijk in het verkeerde keelgat.

“Ik verwees in mijn reactie te veel naar de televisieformat en je maakte me er attent op dat je dat als respectloos aanvoelde”, schrijft Vannieuwkerke bij de Krant van West-Vlaanderen. “Je moest eens weten hoeveel uren per dag ik hierin steek. Je hebt gelijk, Sam. Het was te kort door de bocht. Je laat door De Spor zelfs je wekelijkse padelafspraak met Filip Joos vallen.”

De Spor is begonnen als een televisieformat, maar een levenswerk op zich aan het worden, vertelt Vannieuwkerke nog. “Als je de uren optelt, kom je gemakkelijk aan een normale werkweek voor wat een nevenactiviteit zou moeten zijn. Allemaal pro deo en uit idealisme, want een visie zonder actie is een droom, een actie zonder visie een nachtmerrie.”

Vannieuwkerke sluit echter af met een vraagje voor Kerkhofs. “Kan jij niet bemiddelen om van Dries opnieuw een Rode Duivel te maken? Zoals hij momenteel speelt in Turkije moet hij bij elke bondscoach als een van de eerste drie spelers op het scheidsrechtersblad belanden.”

Het sportanker geeft die drie namen ook meteen mee. “Thibaut, Kevin en Dries. Daar kunnen we al een heel eind mee komen. Ik wens je nog heel veel succes in alles wat je doet. En misschien tot zaterdag in Antwerpen, Sam.”