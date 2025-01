Voormalige JPL-speler is terug bij af... bij Manchester City

Manchester City heeft een groot aantal spelers onder contract. De club lijkt niet altijd te weten wat ze moeten doen met uitgeleende spelers.

Enkele jaren geleden had KV Mechelen een goede neus door Issa Kaboré uit Burkina Faso te halen. De jonge winger speler onderscheidde zich door zijn dynamiek aan de zijlijn. Dit leidde zelfs Manchester City, altijd bereid om miljoenen uit te geven voor jonge internationals met potentieel, om 4,5 miljoen euro neer te leggen.

Maar Kaboré heeft nog steeds geen enkele wedstrijd gespeeld voor de Cityzens, vier en een half jaar na zijn komst naar het Etihad Stadium.

Van de ene club naar de andere gestuurd

De Engelse topclub heeft hem uitgeleend aan Troyes, Marseille, Luton en Benfica. Zijn eerste drie uitleenbeurten waren redelijk overtuigend. Maar zijn tijd bij Benfica zal niet snel herinnerd worden.

Bij Benfica was de Burkinese international twee keer basisspeler in de Champions League... en dat was het eigenlijk. In de competitie mocht hij nog drie keer invallen (voor in totaal elf minuten). Erger nog, de Portugese club heeft zelfs besloten om de uitleenbeurt vroegtijdig te beëindigen.

Volgens de Engelse pers keert de voormalige speler van Mechelen slechts tijdelijk terug naar Manchester ondanks de vele blessures in de selectie. Hij zal waarschijnlijk weer uitgeleend worden voor de tweede helft van het seizoen. En te bedenken dat hij nog steeds onder contract staat tot juni 2027...