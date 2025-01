🎥 Bom bij Liverpool: de beste speler van de club kondigt zijn afscheid aan

Hij heeft een einde gemaakt aan een deel van de geruchten in een exclusief interview met Sky Sports. Mohamed Salah speelt zijn laatste seizoen in het shirt van Liverpool.

In 2017 kwam Mohamed Salah aan bij Liverpool nadat hij vertrok bij AS Roma. Hij werd de duurste aankoop in de geschiedenis van de Reds. De rest is geschiedenis.

De Egyptenaar heeft een echt sprookje beleefd op Anfield, voornamelijk onder leiding van Jürgen Klopp. Mohamed Salah heeft alle mogelijke teamtrofeeën gewonnen en is drie keer topscorer van de Engelse competitie geworden.

Maar ja. Nu hij 32 jaar is en een nieuw geweldig seizoen doormaakt (17 doelpunten en 13 assists... in 18 wedstrijden), loopt het contract van de rechtsbuiten af in juni en dat werd nog niet verlengd. De laatste weken gaan geruchten in de Engelse pers rond.

Mohamed Salah speelt zijn laatste seizoen bij Liverpool!

Bovendien houdt een andere Europese grootmacht de situatie nauwlettend in de gaten. Paris Saint-Germain zou bereid zijn om de Egyptenaar een buitengewoon contract aan te bieden.

Nu heeft Mohamed Salah in een exclusief interview met Sky Sports een bom gedropt. Hij zal Liverpool verlaten aan het einde van het seizoen. "Dit zijn mijn laatste zes maanden bij deze club. Er is geen vooruitgang geboekt wat betreft contractverlenging, we zijn daar zelfs ver van verwijderd. Nu ga ik gewoon afwachten en zien wat er gebeurt."