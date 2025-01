Ex-speler Genk is niet fit volgens zijn coach met verleden bij Club Brugge, maar staat nu wel voor héél bizarre transfer

Mike Trésor bevindt zich in een opmerkelijke situatie. De eigenaar van Burnley heeft hem onlangs fit genoemd, maar dat is niet het geval volgens zijn coach ... Scott Parker. Ondertussen wordt de Rode Duivel gelinkt aan Leeds, de leider van het Championship vóór de Clarets. Bizar.

Hij werd eerst uitgeleend door Racing Genk aan Burnley in de zomer van 2023, en vervolgens definitief overgenomen door de Clarets afgelopen zomer voor een bedrag van ongeveer 19 miljoen euro. Maar: Mike Trésor beleeft geen al te gelukkige dagen in Engeland.

Vragen over fitheid

Vorig seizoen was er de teleurstelling in de Premier League toen Vincent Kompany's mannen degradeerden naar de Championship, dit seizoen heeft de Rode Duivel nog geen enkele minuut gespeeld.

Terwijl Burnley net zijn aankoopoptie had betaald, zou de 25-jarige speler aan het einde van de transferperiode kunnen heropleven bij OGC Nice, maar de Franse club had geen tijd om de deal te registreren. Ajax had ook informatie ingewonnen, maar ook dat ging niet door.

Een verrassend gerucht linkt Mike Trésor aan Leeds United

Dit seizoen is de situatie van Mike Trésor voor niemand echt duidelijk. De Yorkshire Evening Post uit Engeland meldt dat er verwarring heerst over zijn gezondheidstoestand. Eigenaar Alan Pace verklaarde onlangs dat de voormalige Speler van het Jaar volledig fit was en terug was op de training.

Coach Scott Parker (ex Club Brugge) verklaarde tijdens een persconferentie dat dit niet het geval was en heeft hem nog steeds niet teruggebracht. Deze keer zou het een "infectie" zijn die hem van het veld houdt. Nu zou hij in de belangstelling staan van Leeds United, de grote concurrent voor promotie richting Premier League.