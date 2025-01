Gewezen Genk-speler hoopt op nieuwe kans in Nederland: sinds 2023 zonder club

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Jean-Paul Boëtius lijkt zich eindelijk op te maken voor een terugkeer naar de Eredivisie. De 30-jarige aanvallende middenvelder, die sinds de zomer van 2023 zonder club zit, loopt momenteel stage bij Almere City en wordt eveneens in verband gebracht met Willem II.

Jean-Paul Boëtius heeft in het verleden ook een korte periode bij KRC Genk gehad. De middenvelder speelde tussen 2011 en 2013 voor de Limburgse club.

Zijn tijd bij Genk was niet langdurig. Nadat hij in Limburg nooit echt kon doorbreken, maakte hij in 2017 de overstap naar Feyenoord. Hij verzamelde ook één cap voor Oranje.

Nadat de Nederlander sinds 2023 zonder club zit trainde Boëtius in november 2024 een periode mee bij Heerenveen onder leiding van Robin van Persie. De Rotterdamse trainer was positief over de prestaties van Boëtius, maar er kwam geen aanbod voor een contract.

Na enkele weken besloot Boëtius zelf zijn proefperiode bij Heerenveen te beëindigen. Hij kreeg het gevoel dat de club twijfels had over zijn persoon, wat het voor hem moeilijk maakte om verder te blijven.

Boëtius lijkt nu een nieuwe kans te krijgen. Hij verscheen vrijdag op het trainingsveld bij Almere City voor een stage die de komende dagen zal duren. De club hoopt de speler van zijn kwaliteiten te overtuigen en mogelijk een contract aan te bieden. Naast Almere City toont ook Willem II interesse in de ervaren middenvelder.